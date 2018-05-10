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Türkiye'de AVM'lere yapılan yatırım 58 milyar dolar

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Hulusi Belgü, Türkiye'de alışveriş merkezleri için 58 milyar dolarlık yatırım yapıldığını, 520 bin kişinin buralarda istihdam edildiğini bildirdi.
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