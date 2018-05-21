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"Avrupalılar, gümüş balığını çerez olarak tüketiyor"

Yozgat'ta baraj ve göletlerde tutulan gümüş balığı, Sarıkaya ilçesinde kurulan tesiste işlendikten sonra, İspanya, Fransa, Hollanda ve Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine satılıyor.
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