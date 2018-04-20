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Bakan Arslan müjdeyi verdi! Yakında başlıyor

Ulaştırma Bakanı Arslan, Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi Çerkezköy-Kapıkule Kesimi İnşasının müşavirliği ile ilgili ihale süreçlerinin başladığını belirterek, "Yakın zamanda yapım ihalesiyle ilgili süreçleri başlatmış olacağız." dedi.
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