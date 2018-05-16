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Bakü WorldFood Azerbaijan ve Caspian Agro fuarları başladı

Azerbaycan'da 24. Uluslararası Gıda Sanayisi Fuarı (WorldFood Azerbaijan) ile 12. Uluslararası Tarım Fuarı (Caspian Agro) kapılarını ziyaretçilere açtı.
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