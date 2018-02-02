ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
14 °C

Bal araştırma projesine 60 milyon lira destek

Bingöl Üniversitesi, arı, arı ürünleri ve endemik bitkiler üzerine çalışma yapacak araştırmacılara 60 milyon lira destek verecek.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.