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"Balıkesir'de yatırım yapmak isteyen acele etmeli"

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Libya, Suriye, Yemen, Fas ve Moritanya'dan gelen 30 yatırımcıyı ağırladı.
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