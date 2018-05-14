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"Bankacılık sektörünün yüzde 15 büyümesini bekliyoruz"

QNB Finansbank Kurumsal ve Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ömür Tan, "Bu yıl bankacılık sektörünün yüzde 15 büyümesini bekliyoruz. Bu oran geçen yılın bir tık altında olacak ama yine oldukça iddialı bir büyüme gerçekleşecek." dedi.
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