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Bankada yöneticiliği bırakıp pastacı oldu

Gaziantep'te eşinin hayalini gerçekleştirmek için bankadaki müdür yardımcılığı görevini bırakan İbrahim Karapirli, açtıkları pastanede çiçek figürlü pasta, kek ve kurabiyeler hazırlıyor.
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