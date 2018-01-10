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Aidatsız kredi kartı çıkarmayan bankaların ödeyeceği ceza arttı

Tüketici Kanunu'na aykırılıklarda ödenecek para cezalarının artırılmasıyla aidatsız (yalın) kredi kartı çıkarmayan bankalara verilecek ceza 6 milyon 908 bin 644 liraya yükseltildi.
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