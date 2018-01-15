ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
9 °C

Başbakan Yıldırım'dan esnafa müjde!

TESK hizmet binasında düzenlenen "Türkiye Esnaf Buluşması"nda konuşan Başbakan Yıldırım,, "1-3 çalışanı olan küçük esnaf, çalışan sayısını artırdığında sosyal güvenlik primleri ve vergilerini, bir ay siz ödeyeceksiniz, bir ay biz ödeyeceğiz." dedi.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.