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"Batı'nın Türkiye üzerinde hesapları var"

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "200 yıldır Batı'nın Türkiye üzerinde hesapları var. Yani bu ülkeyi ele geçirmek, milletimizi tamamen yok etmek için, devletimizi sonlandırmak ve bayrağımızı indirmek için büyük gayret var." dedi.
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