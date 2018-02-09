ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
13 °C

"Baz istasyonlarının kurulması kolaylaştırılacak"

Başbakan Yardımcısı Akdağ, "Baz istasyonlarının kurulması hususunda birtakım kolaylıklar getirerek köylümüzün, çiftçimizin, vatandaşlarımızın ya da diğer yatırımcılarımızın telefona, geniş bant internete erişimini kolaylaştıracağız." dedi.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.