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Beyaz eşya satışında 'düğün sezonu' bereketi

İzmir Beyaz Eşya Satıcıları Derneği (İZBEYDER) Başkanı Metin Aztekin, beyaz eşya satışlarında düğün sezonunun başlamasıyla yüzde 15'e yakın bir artış yaşandığını belirtti.
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