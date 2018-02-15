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Beyaz et sektörü devlet desteğiyle büyüdü

Beyaz et sektörünün önde gelen firmaları arasında bulunan Şenpiliç, geçen yıl ürettiği 270 bin ton tavuk etinin yüzde 10'unu Rusya, Japonya, Libya, Irak ve Suriye ile Türk cumhuriyetlerinin de aralarında yer aldığı pek çok ülkeye gönderdi.
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