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"Türkiye'ye has bir 'karz-ı hasen' kurumu geliştirilebilir"

Sakarya Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırma Merkezi (İSEFAM) Müdürü Doç. Dr. Süleyman Kaya, faiz sistemine karşılık yardımlaşmayı esas alan Karz-ı Hasen sisteminin, Türkiye'de kurumsallaşması gerektiğini bildirdi.
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