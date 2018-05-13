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"Birkaç yıla bu ithalatlarımız da kesilecek"

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Et ve Süt Festivali'nde yaptığı konuşmada, "Çiftçiye desteklerimiz devam edecek. Birkaç yıla kadar bu ithalatlarımız da kesilecek." dedi
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