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'Biz Evleniyoruz' fuarı 13. kez kapılarını açtı

Antalya'da 13. "Biz Evleniyoruz" evlilik ve düğün hazırlıkları fuarı açıldı. Büyükşehir Belediyesi ile Detay Fuarcılık iş birliğinde Cam Piramit Kongre ve Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuara, 80 firma katıldı.
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