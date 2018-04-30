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Merkez Bankası yeni enflasyon tahminini açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 2018 yıl sonu enflasyon beklentisi yükseldi. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, Banka’nın bu yıl için enflasyon beklentisinin yüzde 7,9’dan yüzde 8,4’e yükseldiğini belirtti.
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