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Bodrum'da kruvaziyer turizmi

Muğla'nın Bodrum ilçesine 'Marella Discovery 2' isimli kruvaziyer ile 1834 turist geldi. Turistler sahilde yürüyüş yapıp, ilçe merkezinde alışveriş yaptı. Bazı turistler ise ilçenin tarihi değirmenlerini gezip, buradan Bodrum manzarasını izledi.
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