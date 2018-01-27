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"Kervansaray Projesi, bölge ülkelerini kalkındıracak"

Kervansaray Projesi'nin kararlılıkla sürdürüldüğünü anlatan Tüfenkci, "Bu çerçevede, Asya'dan Avrupa'ya geniş bir ticaret rotasını bu iş birliğiyle hayata geçireceğimize inanıyorum. Bölge ülkelerini kalkındıracak projelerden biridir." ifadesini kullandı.
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