ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
11 °C

"Bor satışında yüzde 57,1 payımız var"

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Keleşer, "Dünyadaki bor satışında bu yıl yaklaşık yüzde 57,1 payımız var. Bu pay 2016 yılında yüzde 48'di. Bunu 2018 yılında yüzde 59'a çıkarmak istiyoruz." dedi.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.