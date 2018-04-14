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'Borçlanmayı 2002’den sonra hızla aşağı çektik'

Bakan Ağbal, "Borçlanma maliyetlerinin 2002’den sonra hızla aşağı çektik. 2002 öncesi 100 liralık bütçenin yarısı faize gidiyordu. 2018 bütçesinin yüzde 10’unu faize ayırdık. Şimdi ise kalan yüzde 90’ını yatırıma, hizmete ayırabiliyoruz." dedi.
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