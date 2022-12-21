Borsa İstanbul'dan Tera Yatırım için gong sesi geldi

Borsa İstanbul'da gong, Tera Yatırım için çaldı. Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Tera Yatırım Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emre Tezmen, Tera Yatırım Genel Müdürü Emir Münir Sarpyener ve sektör temsilcilerinin katıldığı gong töreninin ardından davetliler Borsa İstanbul turuna katıldı.

1990 yılında kurulan, 2005'te şu andaki ortakların devir almasıyla "Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ" adını alan Tera Yatırım'ın konsorsiyum lideri olduğu halka arzda şirketin ödenmiş sermayesinin 37 milyon 500 bin TL'den 52 milyon 500 bin TL'ye artırılması nedeniyle oluşan 15 milyon TL'lik nominal değerli paylar ile beraber 1 milyon 500 bin adet pay da ek satış kapsamında halka arz edilirken, halka arz büyüklüğü 165 milyon TL olarak gerçekleşti.

Tera Yatırım payları, 15-16 Aralık'ta "sabit fiyatla talep toplama" ve "en iyi gayret aracılığı yöntemi" ile Tera Yatırım liderliğindeki 33 aracı kurumun katıldığı konsorsiyumla gerçekleşti. Yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği halka arzda, bireysel yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 116 katı, yüksek başvurulu yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 285 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 30 katı ve yurt dışı kurumsal yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 5 katı filtrelenmemiş talep geldi. Pay başına 10 TL değer ile yapılan halka arza 377 bin 831 bireysel, 130 yurt içi kurumsal ve 6 adet yurt dışı kurumsal olmak üzere toplam 377 bin 967 yatırımcı katıldı. Halka arzda satışa sunulan payların yüzde 23'ü bireysel yatırımcılara, yüzde 13'ü yüksek başvurulu yatırımcılara, yüzde 41'i yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 23'ü ise yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. Halka arz sonucunda şirketin halka açıklık oranı yüzde 31,43 oldu.

Yeni nesil teknolojiyi vizyoner ve yenilikçi bakış açısıyla birleştiren, sürdürülebilir kurumsal yapısıyla pay, vadeli işlemler ve borçlanma araçları piyasalarında yatırımcılara aracılık hizmetleri sunan Tera Yatırım, bunun yanı sıra tecrübeli kadrolarıyla araştırma ve kurumsal finansman alanlarında yoğun faaliyet gösteriyor.

Tera Yatırım, 22 Aralık itibarıyla Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak.

"Çok başarılı bir halka arz gerçekleştirdi"

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, gong töreninde yaptığı konuşmada, "Paydaşımız ve iş ortağımız olan bir aracı kurumun halka arzı için toplandık. Tera Yatırım, 1990'dan beri müşterilerine sermaye piyasalarımızda hizmet sunuyor. Yatırımcılarımızın birikimlerini değerlendirmelerine aracılık ediyor, şirketlerimizi halka arza hazırlıyor. Şimdi ise kendisi halka arz oluyor. Tera Yatırım, halka arzdan gelen yüksek taleple yaklaşık 165 milyon TL tutarında halka arz geliri ve 354 bin yatırımcıya gerçekleştirilen satışla çok başarılı bir halka arz gerçekleştirmiştir." dedi.

Bu sene yeni gelen yatırımcıların sayısında önemli bir artış gördüklerini kaydeden Ergun, "Borsamızın ve aracı kurumlarımızın en önemli sorumluluklarından biri de yeni yatırımcılara yönelik finansal okuryazarlık faaliyetlerini arttırmalarıdır. Bu amaçla Borsamızın konferans salonunu aracı kurumlarımıza açtık. Müşterilerine burada eğitim, konferans, panel düzenleyebilirler. Bu başarılı halka arzdan dolayı emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Şirket çalışanlarına, aracı kuruma, teşekkür ediyorum. Sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

"Halka arzla birlikte gelecek hikayesinde önemli bir sayfa açacağız"

Tera Yatırım Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emre Tezmen de halka arzla birlikte gelecek hikayelerinde önemli bir sayfa açmayı planladıklarını söyledi.

Bu halka arzla öz kaynak yapısını daha da güçlendirdiklerini belirten Tezmen, piyasalardaki pazar paylarını artırmayı ve rekabette öne çıkmayı hedeflediklerini kaydetti.

Tezmen, "Şirketimizin uzun vadeli planı ise Türkiye'nin en iyi ve en çok tercih edilen aracı kurumlarından biri olmak. Halka arzla birlikte gelecek hikayesinde önemli bir sayfa açacak olan Tera Yatırım, yeni dönemde gerçekleştireceği projelerle büyümesine ivme katacak." dedi.

Türkiye'de aracı kurumlar arasında öne çıkmayı ve kaliteli hizmet sağlamayı vizyon olarak belirlediklerinin aktaran Tezmen, şunları kaydetti:

"Tera Yatırım, son dönemde gerçekleştirdiği BGC Partners satın alma işlemi ile hem yurt içinde hem de yurt dışında kurumsal yatırımcılar tarafında da hızlı büyümeyi planlıyor. Başta İstanbul olmak üzere Türkiye genelinde atacağımız adımlarla marka bilinirliğine yatırım yapacağız. Bu stratejiyle birlikte bireysel yatırımcılar tarafındaki pazar payımızı yükseltmek ve tabana yayılmayı hedefliyoruz."