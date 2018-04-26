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Bozcaada'nın 'davetsiz misafiri' inşaat demiri olacak

Çanakkale'de, 4 yıl önce seferden men edilerek demirletildiği Bozcaada açıklarında fırtına yüzünden Beylik Koyu sahiline sürüklenen "Mercy God" adlı kuru yük gemisi, söküm işleminin ardından işlenip inşaat demiri haline getirilecek.
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