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'Bu düzenlemeden 9.8 milyon vatandaşımız yararlanacak'

Bakan Ağbal, ekonomi paketine ilişkin, “Bugün Genel Kurul'da görüşülecek, Varlık Barışı'na ilişkin bir düzenleme getiriyoruz. Maliye Bakanlığı’nın takip ettiği vergi alacaklarında 9.8 milyon vatandaşımız bu düzenlemeden yararlanacak” dedi.
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