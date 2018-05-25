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Ramazanda baklavaya zam yok!

Ayıntap Baklava YK. Başkanı Levent Aktaş "Gaziantepli baklavacılar olarak fıstıklı baklavadan vazgeçmeyeceğiz. Bu ramazanda fedakarlık edeceğiz ve ürünlerimize zam yapmayacağız. Tüketicimize, tüm halkımıza fıstıklı baklavayı tattıracağız." dedi.
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