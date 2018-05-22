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Teşvik, yatırımda Diyarbakır'ı cazip hale getirdi

Tekstil sektörün öncü firmalarından İskur Grup, Diyarbakır'da 1500 kişinin istihdam edileceği 3 fabrika daha kuruyor. Fabrika müdürü Ekrem Kul, Diyarbakır'ın sanayileşmede hak ettiği yerde olmadığını, şehrin daha ilerde olması gerektiğini söyledi.
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