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İstanbul'da arsanın konut fiyatına oranı New York'un iki katı

NEF İcra Kurulu Başkanı Timur, "İstanbul'daki arsa fiyatları New York, Paris ve Londra'dan daha pahalı. Arsanın, evin satış fiyatına oranı New York'ta yüzde 30'lar, İstanbul'da yüzde 50-60'lar civarında. Neredeyse iki katı." dedi.
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