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"Bugün ihracatımız 161,5 milyar dolar"

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Geçen yıl bugünlerde yıllık ihracatımız 144 milyar dolardı. Bugün 161,5 milyar dolar. Şimdi 100 liralık verginin 10 lirası faize gidiyor. Bu da Allah'ın izniyle sıfıra kadar indirilecek." dedi.
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