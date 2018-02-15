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"Cari açık için endişe etmemize gerek yok"

Kalkınma Bakanı Elvan: "(Cari açık rakamları) Endişe içinde olmamız gerektiğini düşünmüyorum. İthalat kalemlerine baktığımızda yatırım veya ara malı oranının fazla olduğunu görüyoruz. Yatırım malı oranının yüksek olması bizi tedirgin etmemeli." dedi.
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