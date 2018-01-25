ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
4 °C

Maliyeden çatıda üretilecek elektriğe destek

Maliye Bakanı Naci Ağbal, güneş panellerinden üretilecek elektriğin satışında vergi kolaylığı için harekete geçtiklerini, Bakanlar Kurulunca da uygun görülürse torba yasaya konulabileceğini ifade etti.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.