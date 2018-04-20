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Çeşme Alaçatı Havalimanı ihalesi sonuçlandı

Yap-işlet-devret modeliyle ihale edilen Çeşme Alaçatı Havalimanı projesi için en uygun teklif, yıllık net satışlarının yüzde 20,2 tutarına tekabül eden kira taahhüdüyle Terminal Yapı AŞ tarafından verildi.
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