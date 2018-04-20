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Çeşme Alaçatı Havalimanı ihalesi

Çeşme Alaçatı Havalimanı ihalesinde teklifler alındı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünde gerçekleştirilen ihale öncesi, komisyon başkanı DHMİ Kamu Özel Sektör İşbirliği Dairesi Başkanı Cengiz Kurt, kısa açıklamada bulundu.
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