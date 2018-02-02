ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
14 °C

"Cezaevi inşaatları suistimal ediliyor"

Ilıca’nın yukarısına yapılan cezaevinin eleştirildiğini ifade eden Bakan Çavuşoğlu, "Maalesef suistimal ediliyor. Buranın turizmle ilgili diğer yatırımlarla ilgisi yoktur. Popülizm yapmaya gerek yok ama yaptığımız yatırımları dengeli yapıyoruz." dedi.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.