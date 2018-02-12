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Cezaevinden Avrupa'ya nevresim ihracatı

Manisa'nın Salihli ilçesindeki T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki hükümlü ve tutukluların meslek edinmeleri amacıyla yürütülen proje kapsamında özel sektör desteğiyle kurulan atölyede üretilen nevresimler Avrupa'ya ihraç ediliyor.
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