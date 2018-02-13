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Çiçek mezatlarında Sevgililer Günü hareketliliği

Yalova'da, 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde çiçek mezatlarında hareketlilik yaşanıyor. 6 bin üyesi bulunan Sınırlı Sorumlu Flora Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifinin Yalova'daki mezatında satışlar günde ortalama 2,5 kat arttı.
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