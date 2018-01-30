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Gazze sınır şeridinde 12 yıl aradan sonra ekim

İsrail yönetiminin, Gazze'nin kuzey ve doğu sınırından 300 metre içeriyi tampon bölge olarak kabul etmesi nedeniyle topraklarında ekim yapamayan çiftçiler, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin başlattığı proje sayesinde 2006'dan bu yana ilk defa ekim yaptı.
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