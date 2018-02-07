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Çiftçilerin iklim değişikliğine uyumları

Sabancı Üniversitesi İstanbul Merkezi Araştırmacısı Doç. Dr. Barış Karapınar, "Çiftçiler iklim değişikliğine nasıl uyum sağlıyor?" anketinin sonuçlarına ilişkin, "Çiftçiler, aktif bir şekilde iklim değişikliğine uyum sağlamaya çalışıyor." dedi.
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