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Çilek üreticisi ihracatla sevindi

Türkiye'nin önde gelen çilek üretim merkezlerinden Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde ihracat siparişlerindeki artış, üreticiyi sevindirdi.
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