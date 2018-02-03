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"Çin pazarına girdiğimizde büyük bir pazar elde edeceğiz"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Çin'e kiraz ihracatı konusunda çok iyi gelişmeler var, domatesle ilgili de görüşmelerimiz devam ediyor. Çin pazarına girdiğimiz taktirde inanın çok büyük bir pazar elde etmiş olacağız." dedi.
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