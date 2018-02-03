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Çırak olarak başladığı iş yerine patron oldu

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde trafik kazası geçiren eşinin yerine patronluk koltuğuna oturan Sultan Küleç, aldığı kredilerle kısa sürede işlerini büyüttü. Küleç: "Bir de baktım ki çırak olarak başladığım iş yerinde patron oldum." dedi.
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