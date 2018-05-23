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"Çukurca'da ilk sondajımızı gerçekleştiriyoruz"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, "Önümüzdeki dönem Şemdinli'den Cizre'ye, Van'dan Siirt'e kadar, alan içinde çok yoğun uçakla gravite veri toplama işlemine başladık. Bu, Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen bir adım." dedi.
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