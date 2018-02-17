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Çukurova Bölgesel Havalimanı'nda sıra üstyapıda

Kalkınma Bakanı Elvan, "Çukurova Bölgesel Havalimanı'nı 2019'da hizmete açmayı planlıyoruz. Altyapı çalışmaları tamamlanmak üzere. Haziran sonu itibariyle pistler ve apron gibi altyapı çalışmaları tamamlanmış olacak. Üstyapı için 5 Mart'ta ihale var" dedi
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