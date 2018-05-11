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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyüme tahmini

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başka ülkelere yüzde 2'lik, yüzde 3'lük büyümeler yetebilir ama bize yetmez. Bizim yüzde 7'nin altına düşmeyen hatta mümkünse çift haneli rakamlara giden büyüme oranlarını hedeflememiz gerekiyor." dedi.
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