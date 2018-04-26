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Damızlık koçlar dana fiyatına satıldı

Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki Koyunculuk Araştırma Enstitüsünde yetiştirilen merinos ırkı damızlık iki koç, açık artırmada büyükbaş hayvan fiyatına satıldı.
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