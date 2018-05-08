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"Türkiye'deki demiryolu ağının yüzde 90'ını yeniledik"

Bakan Arslan, Türkiye'deki demiryolu ağının yüzde 90'nını yenilediklerini, elektrikli ve sinyalli hatları yüzde 100 artırdıklarını belirterek, "Hedefimiz 2023'e giderken bütün hatlarımızı elektrikli ve sinyalli hale getirmek." dedi.
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