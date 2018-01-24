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Denizi olmayan kent yıllık 4,7 bin ton balık üretiyor

Doğu Karadeniz'in denize kıyısı olmayan kenti Gümüşhane'de, zengin dere yatakları ve enerji için kurulan barajlardaki 38 tesiste her yıl ortalama 4 bin 675 ton alabalık üretiliyor. Kentte üretilen balıklar, Gürcistan ve Japonya'ya ihraç ediliyor.
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