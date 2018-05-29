e-DÜNYA
22 °C

Depolarda kalan armudu Rusya çekti

Bursa'da lezzeti, dayanıklılığı ve boyutuyla ünlenen "Deveci" ve "Santa Maria" cinsi armutların geçen yıldan depolarda kalanları, gelen talep üzerine Rusya'ya gönderildi.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.