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Petrol arama platformu Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Çanakkale Boğazı, Bahama bayraklı 88 metre yüksekliğinde, 66 metre uzunluğundaki 'DEBORAH' adlı petrol platformunun geçiş sırasında tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.
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