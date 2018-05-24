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Dev rafineri açılış için gün sayıyor

Türkiye'de 6,3 milyar dolarla özel sektörün tek noktaya yaptığı en büyük yatırım olma özelliği taşıyan STAR Rafineri'nin ekim ayında üretime başlaması planlanıyor.
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